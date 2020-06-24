كورونا.. 4 وفيات في اليمن واثنتان بموريتانيا

اليمن، موريتانيا/الخليج 365

أعلن اليمن، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات بكورونا، ورصدت موريتانيا وفاتين بالفيروس.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) باليمن، تسجيل 4 وفيات، و25 إصابة، وشفاء 6 حالات.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 992، بينها 261 وفاة، و356 متعاف.

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ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و171 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 58 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3292، بينها 114 وفاة، و963 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و285 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 476 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و996 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.