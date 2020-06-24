عريقات يحمّل نتنياهو مسؤولية استشهاد فلسطيني جنوبي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

حمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسؤولية استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال عريقات، في بيان، إن "نتنياهو يجب أن يمثل أمام الجنائية الدولية، فقد أعدم جنوده الشهيد (أحمد مصطفى) عريقات بدم بارد، تماما كما أعدموا الشهيد إياد الحلاق".

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بدورها، طالبت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي، بـ"التحرك العاجل للجم إسرائيل عن مواصلة جرائمها"، وفق بيان صادر عنها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد الشاب أحمد مصطفى عريقات (27 عاما) إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم، بحسب مسؤول فلسطيني محلي في تصريح للأناضول.

وفي 25 مايو/آيار الماضي، استشهد الحلاق (32 عاما)، وهو مريض بالتوحد، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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