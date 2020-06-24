المئات يتظاهرون في تل أبيب: "لا للضم"

زين خليل/الخليج 365
تظاهر نحو ألفي إسرائيلي، مساء الثلاثاء، بمدينة تل أبيب، احتجاجا على مخطط الضم التي تعتزم الحكومة تنفيذه في الضفة الغربية وغور الأردن.
ودعا للتظاهرة التي نُظمت في ميدان رابين بوسط المدينة حركة "داركينو" (غير حكومية تدعو لإقامة دولة فلسطينية وتعارض العنصرية)، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وانطلقت التظاهرة تحت شعار "لا للضم.. نعم للاقتصاد والأمن".
وكان من بين المشاركين في التظاهرة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) السابق "عاموس يدلين".
ودعا يدلين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوقف مخطط الضم، قائلا: "نتنياهو، الضم ليس الإرث الذي تسعى لتسجيله باسمك".
وحذر حال نفذ نتنياهو مخطط الضم من "تدهور أمني على أكثر من جبهة ".
وقال منظمو التظاهرة في بيان "يقول مواطنو إسرائيل، هذا ليس هو الوقت لاستثمار المليارات في الضم، لكنه الوقت للاستثمار فينا نحن العاطلون (يقدرون بمليون)".
وأعلن نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ خطة "الضم" في أول يوليو/تموز المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".
وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.
والإثنين، هددت الرئاسة الفلسطينية، باتخاذ "قرارات قاسية ومهمة (لم تكشف عنها)، في حال نفذت إسرائيل مخطط الضم".
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