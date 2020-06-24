السودان.. وفدا الحكومة و"الحركة الشعبية" يستأنفان التفاوض

الخرطوم/ الخليج 365-

استأنف وفدا الحكومة السودانية، والحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الثلاثاء، التفاوض بعقد جلسة إجرائية، عبر تقنية الفيديو كونفرس.

وترأس وفد الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، وفق بيان للمجلس.

فيما ترأس وفد الحركة، كبير مفاوضيها، عمار آمون، بمشاركة نائب رئيس فريق الوساطة، نيال دينق.

ووفق المصدر ذاته، يواصل الطرفان مفاوضاتهما، الخميس، لبحث أجندة قضايا وقف العدائيات، القضايا الإنسانية، ومواصلة الحوار حول إعلان المبادئ.

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وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقع الطرفان على إعلان مبادئ، وخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية، تمهيدا للدخول في القضايا الجوهرية.

وتعثرت المفاوضات بين الحكومة وحركة الحلو أكثر من مرة منذ بدء التفاوض في أكتوبر 2019، جراء مطالبة الحركة بحسم قضيتي العلمانية، وحق تقرير المصير، بمنطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان".

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية- شمال"، الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتعاني "الحركة الشعبية- شمال" انقسامات حادة، بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة مالك عقار.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

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