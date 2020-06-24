طلاب مدارس ينبع الصناعية يحققون 20 ميدالية في مسابقة الكانجارو للرياضيات

الخليج – ياسر الحبيشي : حقق طلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع 20 ميدالية في مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020م، وجاءت الميداليات كالتالي (٣ ذهبية، ٦ فضية، ١١ برونزية) ، وحصد الميداليات الذهبية الطلاب، محمد عبدالعزيز الجهني، فارس إبراهيم بسيوني، يوسف توفيق صالح، بينما حصد الميداليات الفضية كلاً من الطالب عبدالرحمن حسن الفيفي، رضوان أحمد الضحى، إبراهيم توفيق صالح، يوسف أيمن بخيت، رياض طلال العوفي، عبدالله محمد الجهني، فيما حصد الميدالية البرونزية الطالب حسن عبدالكريم الجهني.

وتولي الهيئة الملكية بينبع اهتماما كبيراً بالمنظومة التعليمية بكل عناصرها مما أسهم في تكوين جيل منافس قادر على تمثيل وطنه في المحافل العلمية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويأتي هذا الإنجاز بتوفيق من الله وفضله ثم بفضل ما توليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله من اهتمام بالغ بمجال التعليم، ودعم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمنظومة التعليم وتوفير كافة الامكانات البشرية والمادية له ووضع الخطط التعليمية والبرامج المساعدة التي تضمن استمرار جودة مخرجاته.