الخليج – ياسر الحبيشي : حصل 10 من طلاب وطالبات كلية ينبع الجامعية بالهيئة الملكية بينبع على منحة من معهد الإداريين IMA في الولايات المتحدة الأمريكية لإداء الاختبارات اللازمة لشهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA بدون تكاليف مالية، وتشمل المنحة التكفل برسوم دخول البرنامج وتوفير المادة العلمية للبرنامج، ويضاف هذا الانجاز إلى ما سبقه من إنجازات تحققت لكليات الهيئة الملكية بينبع في هذا الجانب، ويؤكد جودة المخرجات التعليمية والمناهج الدراسية لكلية ينبع الجامعية والحرص على تقديم تعليم وفق معايير الجودة العالمية والكفاءة العلمية التعليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلية ينبع الجامعية تحصل على منحة لطلابها من معهد الإداريين IMA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.