شاهد .. العثور على “ثعبان كوبرا” داخل سيارة مواطن أثناء رحلة سياحية

الخليج – حسان الطريقي : عثر مواطنين على ثعبان “كوبرا” , بوادي شوقب الواقع في قرية نخال بمنطقة الباحة.

وقال المواطن , وليد بن محمد الملحم لصحيفة الخليج الإلكترونية بأنه كان في رحلة سياحة داخلية برفقة صديقه حمد بن عبدالله الزنيدي , وعند نزولهم لوادي شوقب بالباحة تفاجئوا بوجود ثعبان كبير سام من نوع “كوبرا” بداخل السيارة.

وأضاف الملحم , بأنهم حاولوا التعامل معه بأكثر من طريقة إلا أنه اختفى داخل طبلون السيارة من الداخل ، مما دعاهم للإستعانة بأحد أبناء منطقة الباحة , والذي استنجد بإخوانه وأبناء عمه مستخدمين جميع الطرق المضنية لاستخراجه من السيارة وبفضل من الله ثم جهودهم تم السيطرة على الثعبان واستخراجه من السيارة واستمرت المحاولات مايقرب الـ 12 ساعة.

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من جهته , شكر الملحم والزنيدي , المواطن مبارك الغامدي ومن ساندهم في التخلص من الثعبان.