السفير الصيني لدى المملكة: إطلاق القمر الاصطناعي الأخير لنظام الملاحة بيدو-3 بمركز الإطلاق شيتشانغ الصيني

مها الفهد

قال سفير جمهورية الصين لدى المملكة السيد/ تشن وي تشينغ بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي الأخير لنظام الملاحة بيدو-3 في مركز الإطلاق شيتشانغ الصيني

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها سفير جمهورية الصين السيد تشن وي تشينغ : تم إطلاق القمر الاصطناعي الأخير لنظام الملاحة #بيدو-3 في مركز الإطلاق شيتشانغ الصيني. وقد أطلقت #الصين 59 قمر اصطناعي لنظام بيدو حتى الآن. يعتبر بيدو النظام العالمي للملاحة بالأقمار الاصطناعية الذى يتم بناءه وتشغيله بشكل مستقل من قبل الصين.

و تم بناء النظام بيدو-1 في عام 2000، ويقدم الخدمات للصين، وتم بناء النظام بيدو-2 في عام 2012، ويقدم الخدمات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ،وتم بناء النظام بيدو-3 في عام 2020، ويقدم الخدمات للعالم كله.

و يشمل النظام بيدو-3 24 قمرًا صناعيًا في المدار الأرضي المتوسط(MEO)، و3 أقمار صناعية في المدار المائل المتزامن مع الأرض(IGSO)، و3 أقمار صناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض(GEO).