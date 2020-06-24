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مها الفهد
قال سفير جمهورية الصين لدى المملكة السيد/ تشن وي تشينغ بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي الأخير لنظام الملاحة بيدو-3 في مركز الإطلاق شيتشانغ الصيني
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها سفير جمهورية الصين السيد تشن وي تشينغ : تم إطلاق القمر الاصطناعي الأخير لنظام الملاحة #بيدو-3 في مركز الإطلاق شيتشانغ الصيني. وقد أطلقت #الصين 59 قمر اصطناعي لنظام بيدو حتى الآن. يعتبر بيدو النظام العالمي للملاحة بالأقمار الاصطناعية الذى يتم بناءه وتشغيله بشكل مستقل من قبل الصين.
و تم بناء النظام بيدو-1 في عام 2000، ويقدم الخدمات للصين، وتم بناء النظام بيدو-2 في عام 2012، ويقدم الخدمات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ،وتم بناء النظام بيدو-3 في عام 2020، ويقدم الخدمات للعالم كله.
و يشمل النظام بيدو-3 24 قمرًا صناعيًا في المدار الأرضي المتوسط(MEO)، و3 أقمار صناعية في المدار المائل المتزامن مع الأرض(IGSO)، و3 أقمار صناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض(GEO).
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الصيني لدى المملكة: إطلاق القمر الاصطناعي الأخير لنظام الملاحة بيدو-3 بمركز الإطلاق شيتشانغ الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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