شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إضافة النشاط الإلكتروني وتحديث السجل التجاري إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة التجارة عموم الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة التجارة الإلكترونية إلى إضافة بيانات متاجرها الإلكترونية من خلال خدمة تحديث بيانات السجلات التجارية عبر الرابط: (اضــغط هــنا)، وذلك تطبيقاً لما نص عليه نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وكشفت وزارة التجارة عن طريقة إضافة النشاط الالكتروني وتحديث السجل التجاري إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

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أولا بالنسبة للمؤسسات “اختيار السجل المراد تعديله من قائمة سجلاتي التجارية، واختيار تعديل من قائمة الخيارات، ثم إضافة بيانات التجارة الإلكترونية”.

ثانيا بالنسبة للشركات من خلال الخطوات التالية: “اختيار السجل المراد تعديله، من قائمة اتخاذ القرار قم باختيار تعديل السجل الرئيسي، تحديد الأنشطة من قائمة الخدمات المراد تعديلها، إضافة بيانات التجارة الإلكترونية”.

وتسهم إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.