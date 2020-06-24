شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تُنصف حارس أمن اشتكى باكياً تأخر راتبه لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بياناً للتعليق على الإجراءات التي اتخذتها بشأن مقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه حارس أمن باكياً ويشتكي من عدم تسلم راتبه لمدة 3 أشهر.

ونشر متحدث الوزارة الرسمي ناصر الهزاني، بياناً توضيحياً، حول الواقعة قال فيه: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلم حارس أمن في إحدى المنشآت، فإنه تم الشخوص مباشرة على الحالة من قبل مفتشي الوزارة وضبط مخالفات العمل التي ظهرت لهم”.

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