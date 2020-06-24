- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تُنصف حارس أمن اشتكى باكياً تأخر راتبه لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بياناً للتعليق على الإجراءات التي اتخذتها بشأن مقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه حارس أمن باكياً ويشتكي من عدم تسلم راتبه لمدة 3 أشهر.
ونشر متحدث الوزارة الرسمي ناصر الهزاني، بياناً توضيحياً، حول الواقعة قال فيه: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلم حارس أمن في إحدى المنشآت، فإنه تم الشخوص مباشرة على الحالة من قبل مفتشي الوزارة وضبط مخالفات العمل التي ظهرت لهم”.
وأضاف البيان أن الوزارة أخذت التعهدات على الشركة بتسليم رواتب العاملين كاملة وفي وقتها، مؤكداً أن الوزارة تتابع ذلك.
ودعا البيان إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق “معا للرصد” أو من خلال الاتصال على الرقم 19911.
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» تُنصف حارس أمن اشتكى باكياً تأخر راتبه لمدة 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.