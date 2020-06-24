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حبس لاعب كرة قدم مصري بتهمة الشروع في القتل

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© RIA Novosti . Aleksei Filipov

وبحسب "بوابة الأهرام" أصدر المستشار أحمد غانم، مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، قراراً بحبس محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل شخص.

وتعود أحداث الواقعة إلى اندلاع مشاجرة في منطقة الموقف الجديد أدت إلى طعن شخص، وانتقلت قوات الأمن لمكان المشاجرة، وتبين أن محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، ونجل رجل الأعمال حمد عيد، نشبت بينهما وبين بدران مجدي، مشاجرة بسبب خلافات مالية، وقام اللاعب بطعن المجني عليه، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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