حبس لاعب كرة قدم مصري بتهمة الشروع في القتل

© RIA Novosti . Aleksei Filipov
وتعود أحداث الواقعة إلى اندلاع مشاجرة في منطقة الموقف الجديد أدت إلى طعن شخص، وانتقلت قوات الأمن لمكان المشاجرة، وتبين أن محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، ونجل رجل الأعمال حمد عيد، نشبت بينهما وبين بدران مجدي، مشاجرة بسبب خلافات مالية، وقام اللاعب بطعن المجني عليه، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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