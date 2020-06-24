لافروف: ملتزمون بتكثيف جهود الرباعية الدولية للوساطة بين فلسطين وإسرائيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، التزام روسيا بتكثيف جهود اللجنة الرباعية الدولية للوساطة من أجل التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، حيث أكد الجانب الروسي التزامه بتكثيف جهود المجموعة الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف عملية السلام، من خلال حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس القانون الدولي المعترف به دولياً.



كما ناقش الجانبان القضايا الملحة لجدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تطوير الاتصالات بين وزارتي الخارجية، وأنشطة اللجنة الحكومية المشتركة والعلاقات الإنسانية والعمل المشترك في مجال مكافحة فيروس "كورونا".