شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع فى السويداء السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية. وفى وقت سابق أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لـ "عدوان" في أجواء مدينتي السويداء ودير الزور جنوبي وشرقي سوريا.

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