بالأسماء.. التعديلات الوزارية الجديدة فى الجزائز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا في حكومة عبد العزيز جراد. وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس تبون وقع مرسوما رئاسيا بتعديل وزاري محدود. Advertisements وقال التلفزيون الجزائري إن عبد المجيد عطار، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة سوناطراك المملوكة للدولة، هو وزير الطاقة الجديد، بينما أصبح محافظ البنك المركزي أيمن بن عبد الرحمن وزيرا للمالية.

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