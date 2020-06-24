سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان فى أجواء السويداء ودير الزور

وعلى جانب أخر، قُتل 8 عناصر من الجيش السورى، على الأقل، وأُسر 3 آخرون، إثر هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي فجر أمس الأحد على مواقع الجيش السوري في أطراف الميادين من جهة بادية دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع استهدافات متبادلة.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أنه بذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من عام 2019، وحتى اليوم، إلى ما لا يقل عن 570 قتيلا من الجيش السوري؛ بينهم اثنان من الروس على الأقل، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

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من جانبه، وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، مؤكدا مقتل 212 من إرهابيي داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.