شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى : مقتل جنديين وإصابة 4 في هجوم إسرائيلى على موقع عسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش السوري، مقتل جنديين وإصابة 4 في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري على مشارف السويداء بجنوب البلاد.

ونقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها عن مصادر تأكيدها أن قصف إسرائيل لمواقع في مدينة السويداء السورية جاء بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية لسوريا، موضحة أن شحنة الأسلحة الإيرانية وصلت السويداء صباحا.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية.

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وفى وقت سابق أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لـ "عدوان" في أجواء مدينتي السويداء ودير الزور جنوبي وشرقي سوريا.