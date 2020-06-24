شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى اليمن يدين هجمات الحوثى على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان السفير الأمريكي في اليمن عدم استجابة الحوثيين لتحقيق السلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. كما أدان السفير الأمريكي في اليمن هجمات الحوثي على السعودية، موضحا أن الحوثي يتهرب من استحقاقات السلام.

وفى وقت سابق قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، اليوم /الثلاثاء/، إن محاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية السعودية وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات، "مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام، وتحدي الجهود الأممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حيث جرت مناقشة استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي وعدم استجابتها للهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وكذلك استهدافها للمناطق المدنية في السعودية بطائرة مفخخة وصواريخ باليستية اعترضتها قوات التحالف حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية .

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وأكد عبدالملك، خلال اللقاء، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض، وبالدعوة التي أعلنها تحالف دعم الشرعية لوقف التصعيد ولعودة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى.

بدوره، عبر السفير الأمريكي عن إدانة بلاده لمحاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية في السعودية، ولاستمرار تصعيدهم العسكري في الجبهات في اليمن حيث يستهدفون أيضا المدنيين اليمنيين، ولعدم استجابتهم للجهود الأممية لتحقيق السلام.

وأشاد بموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام، وكذلك بالتزامها بتنفيذ اتفاق الرياض، وبما تبذله من جهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.