شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يجرى تعديلا وزاريا على حكومة عبد العزيز جراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا في حكومة عبد العزيز جراد. وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي مساء اليوم أن الرئيس تبون وقع اليوم مرسوما رئاسيا بتعديل وزاري، سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق.

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