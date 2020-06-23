شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار وسماء غائمة.. تعرف على توقعات طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً بحالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء. Advertisements وتوقعت “الأرصاد” استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف الرياض والقصيم وحائل، وكذلك على طول الساحل الغربي. كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها بإذن الله سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان. وأشارت إلى أن أعلى درجة حرارة في المملكة غداً قد تُسجل في مكة المكرمة (45 درجة)، وأدنى درجة حرارة في طريف (18 درجة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياح مثيرة للغبار وسماء غائمة.. تعرف على توقعات طقس الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.