شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يعلن إغلاق الصالة الجنوبية ونقل العمليات التشغيلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء أمس الثلاثاء، إغلاق الصالة الجنوبية وانتقال كافة العمليات التشغيلية. Advertisements وأضاف مطار الملك عبدالعزيز، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم نقل كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم 1. يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أعلن في وقت سابق، نقل كافة رحلات المواطنين القادمين من الخارج (مبادرة عودة آمنة) ورحلات الوافدين المغادرة (مبادرة عودة) إلى (الصالة رقم 1) اعتباراً من تاريخ 22 يونيو 2020”.

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