إسرائيل تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمواجهة محتملة مع دولة عربية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن كوخافي تفقد المنطقة الشمالية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية "إلياكيم"، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف فحص جاهزية القوات الإسرائيلية للقتال في لبنان.
وأوردت بأن تلك المناورات تشمل مدى جاهزية إسرائيل لمختلف السيناريوهات، والتحديات المتنوعة.
وأضافت الصحيفة أن الجنرال كوخافي حث قوات الجيش الإسرائيلي على استغلال كل لحظة تدريب، وكل لحظة فراغ للتدرب، والتأهيل، والتعلم، ليكونوا جاهزين للمواجهة في أي لحظة وأي مكان.
وحذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي من أن الأحداث القادمة، الخاصة بضم الضفة الغربية وغور الأردن، ضمن خطة "الضم"، يمكن أن تتطور إلى القتال في أماكن مختلفة، من بينها قطاع غزة، أو الضفة الغربية.
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