شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 8 سنوات لمدير جهاز المخابرات الداخلية بالجزائر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكم القضاء العسكرى فى الجزائر اليوم الثلاثاء، على اللواء واسينى بوعزة ، مدير جهاز المخابرات الداخلية (الأمن الداخلى) السابق بالسجن لمدة 8 سنوات. كانت السلطات الجزائرية قد قررت إنهاء مهام بوعزة بالجيش الجزائرى فى إبريل الماضى.

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