شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: «الجوال» من أعلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، من خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، حيث يتسبب ذلك في وقوع الحوادث المرورية لا قدر الله.
وقال وزارة النقل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن استخدام الجوال أثناء القيادة من أعلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة”.
وينصح خبراء السيارات عادة باتباع قواعد وإرشادات المرور أثناء القيادة وتجنب السرعة الجنونية وارتداء حزام الأمان للحد من وقوع الحوادث المرورية.
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