شاهد.. خفة دم «جمال الشمري» مصاب بـ «متلازمة داون» تجذب المتابعين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جمال الشمري، شاب مصاب بـ “متلازمة داون” يقيم في منطقة الحدود الشمالية وبالتحديد في قرية المركوز بمحافظة رفحاء استطاع أن يحوز على إعجاب رواد مواقع التواصل بعفويته وخفة ظله وسجيته، بعد مقاطع مصورة نشرها ابن خاله محمد الشمري.
وبادر محمد الشمري بنشر مقاطع للشاب جمال في تطبيق “سناب شات” وسرعان ما تم تداول المقاطع، على نطاق واسع، وحازت على إعجاب الكثيرين، بسبب خفة دم جمال وردود فعله التلقائية.
واستضاف برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، الشاب جمال وابن خاله محمد الشمري للحديث عن المقاطع وكيف تفاعل الناس معها على تطبيق سناب شات.
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