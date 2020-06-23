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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم.. أتربة مثارة على منطقة الرياض تستمر حتى منتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً متقدماً بشأن أتربة مثارة على منطقة الرياض.
وأوضحت أن الأتربة ستؤثر على أجواء العاصمة الرياض ومدن: الأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر.
وتوقعت الهيئة أن يستمر تأثير الأتربة المثارة حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وأن يصحبها شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
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