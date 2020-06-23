ردا على خطة "الضم"... قطر تبعث رسائل جديدة إلى إسرائيل

نشر الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن قطر بعثت رسائل إلى إسرائيل عبر عدة قنوات، خلال الأسبوعين الماضيين، للتأكيد أنها لا تنوي استئناف تحويل الأموال إلى قطاع غزة.
وأكد الصحفي في القناة العبرية "13"، أن التقرير الرئيس، اليوم الثلاثاء، للقناة يتعلق بالرسائل القطرية إلى إسرائيل، التي تقضي بنيتها وقف تحويل الأموال إلى الفلسطينيين في غزة إلى أن يتضح الموقف الإسرائيلي النهائي بشأن خطة ضم الضفة الغربية.
وأوضح باراك رافيد، أن قطر لا تريد أن ينظر إليها على أنها تساعد إسرائيل وتقوم بتحويل الأموال إلى قطاع غزة، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن إسرائيل تتخوف من أن وقف تحويل الأموال القطري إلى غزة سيساهم في عودة التصعيد ومسيرات "يوم الأرض" بطول الحدود معها، وكذلك عودة حالات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة.
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.
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