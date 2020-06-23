مقتل وإصابة 6 جنود سوريين إثر هجوم بالصواريخ على مواقع للجيش السوري

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم، لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

أوضح المصدر العسكري أنه "في تمام الساعة 21:17 من يوم 23/06/2020 ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر".

© REUTERS / SANA/ Handout

وأضاف "أطلقت الأهداف المعادية عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة".

وتابع "بالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة 4 جنود آخرين بجراح".

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كما أشار المصدر إلى حدوث بعض الأضرار المادية التي خلفها العدوان.

وفي وقت سابق، قال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" في حمص، إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى نقاط عسكرية في بادية السخنة بريف حمص الشرقي".

وأضاف المصدر "العدوان تم بعدد من الصواريخ المعادية التي تم إطلاقها باتجاه مواقعنا العسكرية في محيط منطقة السخنة".

وأوضح "تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية".