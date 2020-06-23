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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة

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وحافظ رئيس الوزراء عبد المجيد جراء على منصبه، إضافة إلى وزير الخارجية صبري بوقادوم، بالإضافة إلى وزير الداخلية كمال بلجود، فيما تم إقالة وزير الطاقة محمد عرقاب وحل محله الوزير عبد المجيد عطار.

كما حافظ وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي و وزيرة الثقافة مليكة بن دودة وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على مناصبهم.

وعين عبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي مكان شمس الدين شيتور.

يتبع....

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