الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في "السخنة" بريف حمص الشرقي

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" في حمص، إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية حاولت الوصول إلى نقاط عسكرية في بادية السخنة بريف حمص الشرقي".
وأضاف المصدر "العدوان تم بعدد من الصواريخ المعادية التي تم إطلاقها باتجاه مواقعنا العسكرية في محيط منطقة السخنة".
وأوضح "تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية".
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