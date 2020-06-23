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رئيس الوزراء العراقي إلى أمريكا الشهر المقبل

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© REUTERS / Handout .

بغداد - سبوتنيك. كشف بيان للوزارة أن فؤاد حسين وزير الخارجية العراقية تطرق في لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، یونامي جينين هينيس، في ببغداد، إلى جولة الحوار الاستراتيجي التي عقدت بين العراق وأمريكا و"أهميته في تعزيز مصالح البلدين، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة".

لافتاً إلى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستكون في الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن لاستكمال الحوار.

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