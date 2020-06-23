وأضاف سعد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن "المحليات في كل المحافظات هي المختصة بتطبيق قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
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وأكد "استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، لافتا إلى أنه سيفتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والقرى السياحية لأن عدد مرتديها أقل من الشواطئ العامة".
وأوضح أن "عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، وليست كل المساجد ستفتح للصلاة في نفس التوقيت ووزارة الأوقاف هي من ستحددها، وكذلك هناك إجراءات احترازية على المسلم اتباعها خلال ذهابه لأداء الصلاة فى المسجد".
وكشف أن "عودة النشاط الرياضي والمسابقات وفي مقدمتها مسابقة الدوري العام قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط الرياضي".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، رفع حظر التجوال وإعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/ حزيران.
كما تقرر عودة وسائل النقل الجماعي للعمل من الرابعة صباحا وحتى منتصف الليل، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية: قرار تخفيض أعداد الموظفين ما زال ساريا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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