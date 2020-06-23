تشاووش أوغلو يهاتف نظيره الصومالي

أنقرة/ الخليج 365

أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، مكالمة هاتفية مع نظيره الصومالي أحمد عيسى.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، لمراسل الخليج 365، الثلاثاء.

ولم تذكر المصادر أية معلومات حول فحوى الاتصال بين تشاووش أوغلو ونظيره.

ويأتي اتصال تشاووش أوغلو، عقب هجوم انتحاري قُتل إثره مدنيان، فيما أُصيب 5 جنود، غربي العاصمة مقديشو.

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وتمكنت قوات الأمن من تحييد منفذ الهجوم بعد أن رصدته داخل مركز تدريب عسكري تركي في محاولة لتفجير نفسه وسط الجنود، حسبما ذكر السفير التركي لدى الصومال محمد يلماز.وأضاف: "وقع انفجار بعد استهداف الانتحاري، وتلقينا معلومات عن مقتل مدني في موقع الانفجار، وآخر بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابة تعرض لها".

وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، العملية التي وقعت بالقرب من مركز التدريب.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن السلطات الأمنية غالبا ما تتهم "حركة الشباب" الإرهابية بالوقوف وراءها.

ونهاية سبتمبر/أيلول 2017، افتتح رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار، مركز تدريب عسكري في مقديشو يعد الأكبر لتركيا خارج البلاد، وهو عبارة عن أكاديمية حربية ومدرسة ضباط صف ومركز تدريب.

وتعلق الحكومة الصومالية آمالا كبيرة على المركز التركي للمساعدة في بناء جيش وطني يساهم في إحلال السلام والاستقرار في البلد الواقع بمنطقة القرن الإفريقي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.