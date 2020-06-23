إيران.. مناورات عسكرية لتطهير الحدود مع العراق من الإرهاب

أنقرة/ الخليج 365

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إطلاق مناورات عسكرية بهدف تطهير المناطق الواقعة على الحدود المشتركة مع شمالي العراق، من المنظمات الإرهابية.

وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني الرسمي، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري، محمد باكبور، إن "المناورات تجري في منطقة جهل جشمة بمحافظة كردستان، بالقرب من الحدود المشتركة مع إقليم شمال العراق".

وأضاف أن الهدف الرئيسي من المناورات هو تطهير المنطقة المحاذية للحدود الإيرانية في شمالي العراق من التنظيمات الإرهابية.

Advertisements

كما دعا باكبور حكومة وشعب إقليم شمال العراق للتعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وتابع قائلا: "أطالب أهالي شمال العراق بطرد التنظيمات الإرهابية من مناطقهم، والابتعاد عن الإرهابيين في حال عدم قدرتهم على ذلك، لأن كل موقع للإرهابيين سيكون هدفا لنا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان، أن "الحرس الثوري" قصف بالمدفعية منطقتي "الآنه" و"حاج عمران" الجبليتين شمالي العراق، حيث تتمركز مجموعات تابعة لحزبي "الديمقراطي الكردستاني"، و"كومله الكردستاني"، واللذين تصنفهما طهران أحزابا إرهابية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.