قالن وأوبراين يبحثان ملفات سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب

أنقرة / الخليج 365

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، ملفات سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب وكورونا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن اتصالا هاتفيا جمع قالن وأوبراين، الثلاثاء.

وتناول الطرفان خلال المكالمة، العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الصحي، ضمن إطار مكافحة جائحة كورونا.

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كما أكدا على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة من أجل وقف إطلاق دائم في ليبيا، وإزالة المخاوف الأمنية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، والعودة إلى عملية المفاوضات.

وشدد قالن وأوبراين على أهمية دعم الجهات الشرعية والموثوقة من أجل تمكينها لدفع عملية الحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة.

كما جدد الطرفان أملهما المشترك حيال إدامة وقف إطلاق النار في إدلب، وتمخض أعمال اللجنة الدستورية السورية عن نتائج ملموسة في سبيل تسريع عملية الحل السياسي.



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