إسرائيل تلمح لـ"أحداث قريبة" يمكن أن تتطور إلى قتال في غزة

زين خليل/الخليج 365

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الثلاثاء، إن "أحداثا قريبة" (لم يحددها) يمكن أن تتطور إلى قتال في غزة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كوخافي أمام جنوده لدى تفقده جاهزية القوات الإسرائيلية في الجبهة الشمالية (قريبة من لبنان)، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتأتي تصريحات "كوخافي" في وقت يعتزم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضم نحو 30 بالمائة من أراض الضفة الغربية المحتلة الشهر المقبل.

وقال "كوخافي" مخاطبا ضباطا وجنودا بتلك الجبهة: "يمكن أن تجدوا أنفسكم بعد عدة أسابيع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بسبب خرق النظام والإرهاب".

وأضاف "عليكم أن تكونوا مستعدين (..) وأكثر جاهزية، الأحداث القريبة يمكن أن تتطور إلى قتال في غزة".

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والجمعة، دعا إسماعيل رضوان القيادي بحركة "حماس" في قطاع غزة إلى "انتفاضة شعبية فلسطينية واسعة لمواجهة الضم، تشمل جميع أشكال المقاومة الشعبية والمُسلحة".

وأعلن نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ خطة "الضم" في أول يوليو/تموز المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".

وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.

وهددت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، باتخاذ "قرارات قاسية ومهمة (لم تكشف عنها)، في حال نفذت إسرائيل مخطط الضم".



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