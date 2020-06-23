الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين بغارات جوية شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارات جوية شمالي العراق.وقالت الوزارة، في بيان نشرته، الثلاثاء، عبر تويتر، إنها تواصل بحزم عملياتها ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.وأضاف البيان، أنه جرى رصد عناصر المنظمة الإرهابية، عبر آليات الاستطلاع والمراقبة المتواصلة في مناطق "زاب"، و"أوشين" و"باسيان".وأفادت أن سلاح الجو حيّد 6 إرهابيين من المنظمة الإرهابية في غارات جوية نفذها في المناطق المذكورة.

وأطلقت تركيا في 17 يونيو/حزيران الجاري عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

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