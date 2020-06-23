كورونا.. 172 إصابة في المغرب و23 بالصومال و12 بفلسطين

عواصم عربية/ الخليج 365
أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل 172 إصابة بكورونا، ورصد الصومال 23، وفلسطين 12 بالفيروس.
وأفادت الصحة المغربية، بتسجيل 172 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 41 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و344، منها 8 آلاف و407 حالات تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 214.
وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة بكورونا، إضافة إلى 11 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2835، منها 829 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 90 .
وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 12 إصابة في مدينتي الخليل ونابلس، جنوبي وشمالي الضفة الغربية.
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1375، بينها 5 وفيات، و616 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و272 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 476 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و994 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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