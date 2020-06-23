"حماس" تبحث مع بوغدانوف مخطط "الضم" الإسرائيلي

محمد ماجد/ الخليج 365

بحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير الخارجية، مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وأضافت الحركة الفلسطينية، في بيان، أن وفدها برئاسة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، وعضوية موسى أبو مرزوق، ورئيس مكتبها السياسي السابق، خالد مشعل، أطلع بوغدانوف، خلال لقاء في الدوحة، على "صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية وخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية".

وأكد الوفد رفض الحركة وكل مكونات الشعب الفلسطيني "لهذا الانتهاك الصارخ (ضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية لسيادتها)".

وأضاف أن الحركة "ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقّلة بكامل سيادتها على جوّها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس".

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وتابعت الحركة أن وفدها شرح للمسؤول الروسي "الجهود التي تبذلها حماس مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة (الوطنية الفلسطينية)، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة إسرائيل ومخططاتها".

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة، وفق البيان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ خطة "الضم" في أول يوليو/تموز المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".

وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.

وهددت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، باتخاذ "قرارات قاسية ومهمة (لم تكشف عنها)، في حال نفذت إسرائيل مخطط الضم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.