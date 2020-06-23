كأس العالم للكاراتيه يتأجل ولأول مرة منذ خمسين عام

أكد الاتحاد الدولي للكاراتيه الثلاثاء تأجيل منافسات كأس العالم للعبة التي كان من المقرر أن تنظم في دبي من 17 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتقام في الفترة ما بين 16 و21 من نفس الشهر في 2021.

وأعلنت الهيئة التي يرأسها الإسباني أنطونيو إسبينوس في بيان تغيير مواعيد مونديال الكاراتيه بعد النظر في العديد من الاعتبارات والمفاوضات والمحادثات مع السلطات المحلية واللجنة المنظمة.

وبحسب الاتحاد فإن: “رفاهية وسلامة المشاركين والمشجعين لا يمكن ضمانها الآن بسبب تفشي فيروس كوفيد-19”.

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وقال إسبينوس: “لم يكن القرار سهلا. إنها المرة الأولى منذ 50 عاما على انطلاق بطولتنا العالمية التي لا يمكن فيها تنظيمها هذا الموسم”.

وأردف: “ومع ذلك، أنا واثق من أن البطولة في عام 2021 ستحافظ على تقدم منافساتنا وستسطر صفحة جديدة من تاريخنا العام المقبل في دبي”.

وأعرب المسؤول الإسباني عن امتنانه إزاء تعاون الاتحاد الإماراتي للكاراتيه ورئيسه ناصر الرزوقي.