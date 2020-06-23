الاستقرار مطلب .. ولكن التصحيح اهم

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*من المفترض أن تتكون الإدارة بأي نادي ، وفق اختيارات سليمة بكل عناية فائقة ، كل حسب مهمته المناط بها ، حتى تتكامل الأدوار وتتناغم ويكون لها نتاجها الإيجابي المنتظر والمرجو ، وإن حدث هناك خطأ في بعض الأسماء ولم يؤدي مهمته على الوجه المطلوب ، لا يتم تجاهل ذلك ، بل يجب اتخاذ القرار بابعاده نهائيا ، واستبداله بالأفضل المفيد ، وأي تأخير في القرار سيؤثر في العمل وسيوجد خللا فاضحا مخلا ، وبالتالي الإدارة فن وحسن قرار .
*فرق الدوري تئن بالمشاكل والعراقيل ، من ذلك صعوبة عودة اللاعبين ومن ثم الحجر الصحي ، وأيضا كيفية التفاوض في التجديد والتمديد المكلفة كثيرا ، عقبات مثل الجبال ، وفوق ذلك فيروس لهيبه مثل لهيب النار في هشيم الحطب .
*الرأي الموضوعي مطلب بكل رحابة صدر ، طالما إنه متجه نحو آلية العمل ، ويهدف إلى الإصلاح والفلاح بكل نجاح ، ولكن عندما تكون الآراء شخصية تهكمية ، هنا يجب التصدي لها بالمرصاد وبقوة القانون ليكونوا عبرة للآخرين .
*هناك لاعبين لديهم الموهبة في لعبة كرة القدم حاليا ، يقدم لنا في الموسم مباريات قليلة جيدة ، وباقي المباريات يقدم لنا تبريرات واهية ، نتاج ذلك سوء الاهتمام بالتدريبات والتمارين كما يجب وينبغي ، كذلك عدم الراحة الكافية في النوم مع سوء تغذية ، وانغماسه في التواصل الاجتماعي على حساب مهنته التي يأخذ بها مقابل بالملايين ، من هنا يجب إيقاف مثل أولئك عند حدهم بقوة النظام وتطبيقه بكل حزم دون تراخي أو تهاون ، مهما كان ويكون ، المهنية بكل مصداقية فوق الجميع .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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