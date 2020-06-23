– إنه الـ 19 من رمضان .

– هل إختبرتم إستنشاق [هيل جديد] طُحِنَ للتو !!حدثوني عن هذا النوع من الإدمان وماذا تساءلتم بعد هذهِ الجرعة ؟

– التوق لرائحتهِ تزداد معي يومًا بعد يوم ؛ أصبحت أحضر القهوة قبل موعدها بعشرةِ دقائق ؛ أفتح الوعاء..أحمله بكفَّيَّ..أُغمِضُ عينَّيَّ..واسمح لذلك “العبق” بالإنتشار داخلي يُؤثِرُ بِي حد البكاء..أنا لاأمزح..حد البكاء!

– لماذا أبكي؟؟؟

– لأنِّي أحزن على [الهيل القديم] الذي أهملته ؛ استهلكته حتى برَدَتْ رائحته..فتركته على رف المطبخ بدلًا عن رف القهوة..فأنا لم أعد أنتشي بِهِ كالسابق..ثم أن هذا [الهيل جديد].. “جديد” أليست هذهِ الكلمة دائمًا كافية.. “جديد” عذر مقنع أليس كذلك؟؟؟!

– في الحقيقة كنتُ أبكي لأني ذٰلك [الهيل القديم] .

– معضلة أن تكون كاتبًا هي أن تتحدث مع أشياء صماء ؛ بكماء ..

كتبه: خزامى عاصم