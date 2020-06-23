شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع تغيراً كبيراً في أجواء المملكة.. الحرارة تصل لـ 56 مئوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد أجواء المملكة خلال الأسبوع المقبل تغير مناخي كبير تصل معه الحرارة إلى 56 درجة تحت أشعة الشمس، وذلك من يوم الجمعة المقبل.
وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية لخط الاستواء.. أجواءنا تستعد لانقلاب حراري يصل 50_56 درجة مئوية تحت أشعة الشمس اعتبارا من الجمعة 26 يونيه حتى الثلاثاء 30 يونيه”.
وأضاف حسن كراني “درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الظل 46_50 درجة مئوية”، مضيفا “على الأخوة المواطنين تجنب التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس”.
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