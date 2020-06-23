شاهد.. مواطن يرسم «جدارية» على واجهة منزله للتوعية ضد كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: Advertisements بادر مواطن في منطقة مكة المكرمة، برسم جدارية على واجهة منزله؛ للتوعية بأهمية الإجراءات والتدابير الوقائية، للوقاية من جائحة ⁧فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونجح المواطن في جذب الانتباه برسم جدارية عملاقة على واجهة منزله اشتملت على العديد من الرسائل التوعوية. يذكر أن رسم الجدارية استغرق 7 أيام وعلى مساحة 15 مترا وتبرز ثقافة جديدة في المجتمع ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، كالحرص على مسافة التباعد، وارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة وغيرها من الإجراءات الوقائية.

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