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شاهد.. مواطن يرسم «جدارية» على واجهة منزله للتوعية ضد كورونا

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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بادر مواطن في منطقة مكة المكرمة، برسم جدارية على واجهة منزله؛ للتوعية بأهمية الإجراءات والتدابير الوقائية، للوقاية من جائحة ⁧ (كوفيد 19).

ونجح المواطن في جذب الانتباه برسم جدارية عملاقة على واجهة منزله اشتملت على العديد من الرسائل التوعوية.

يذكر أن رسم الجدارية استغرق 7 أيام وعلى مساحة 15 مترا وتبرز ثقافة جديدة في المجتمع ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، كالحرص على مسافة التباعد، وارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة وغيرها من الإجراءات الوقائية.

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