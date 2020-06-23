شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الهلال السابق يتعافى من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تجاوز نائب رئيس الهلال سابقاً عبدالرحمن النمر أزمته الصحية، وتعافى من إصابته بـ”كورونا”، بعد قرابة أسبوع من إعلان إصابته بالفيروس. وكتب عبدالرحمن النمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الحمد لله حمد الشاكرين، بفضل الله ثم بفضل دعائكم أحبتي الكرام تجاوزت الإصابه بفيروس كورونا، وطلعت النتيجه سلبيه ولله الحمد”. وقدم النمر الشكر والامتنان لكل من خصه بالدعاء أو الاتصال أو المراسلة أو السؤال قائلاً: “لا حرمني الله منكم جميعا ولا حرمكم أجر ما قدمتم، حفظ الله الجميع من كل مكروه” .

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