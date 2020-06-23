شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوضح احتياطات اصطحاب الأطفال إلى أماكن الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بعدم تعريض الأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية والمزمنة لمخاطر الذهاب إلى أماكن الترفيه، وإبقائهم في المنزل وعدم إخراجهم إلا للضرورة.

وأكد متحدث الصحة أنه من الواجب على الجميع حماية الأطفال، ويمكن للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم عامين ارتداء الكمامات، مع ضرورة مرافقتهم لشخص بالغ.

وأوضح العبدالعالي أنه ينبغي على أفراد المجتمع الالتزام بعادات جديدة خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، لافتاً إلى أنه عند الذهاب لأماكن الترفيه يجب الاطمئنان على الأطفال قبل الذهاب إلى أماكن الترفيه بقياس درجة الحرارة وإجراء التقييم الذاتي في تطبيق “موعد” أو غيره من وسائل التقويم، إضافة إلى تعريفهم بالسلوكيات الصحيّة، كتجنب ملامسة الوجه، والاستمرار في تعقيم اليدين وغسلهما.