شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتصدر مناطق المملكة في عدد «غرف العزل» داخل مقرات سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لقياس كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية.

وتضمنت الإحصائيات أن اللجان الميدانية المشكلة لتصحيح وضع مقرات سكن العمالة في منطقة الرياض حصلت على أعلى إنتاجية من بين اللجان في المناطق الأخرى، وذلك من حيث عدد الزيارات لمقرات سكن العمالة، مما أسهم بإيجاد أعلى عدد غرف عزل داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وشكر أمير الرياض جميع المشاركين في أعمال اللجان بالمنطقة على جهودهم، ووجه سموه اللجان في منطقة الرياض بالاستمرار في القيام بمهامهم.