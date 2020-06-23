شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر: «التدخين» يجعلك أكثر تأثراً بمضاعفات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من خطورة التدخين، لاسيما في ظل جائحة كورونا، حيث قالت إن التدخين يضع المدخن في قائمة الفئات الأشد تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وأضافت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن التدخين يضعف وظيفة الرئة، ويصعب عمليات محاربة الفيروسات في الجسم، ويرفع خطر الإصابة بالعديد من الالتهابات وامراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ونصحت وزارة الصحة بحجز موعد الآن في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق “موعد” للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.