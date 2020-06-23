رئيس الوزراء السوداني: سنصمد ونعبر وننتصر

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "قمت بالأمس بعقد اجتماع مطول مع ممثلين للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير"، مضيفا: "ناقشنا في الاجتماع التحديات المتعددة التي تواجهنا في مسار الفترة الانتقالية، والمقترحات العملية لمجابهتها وحلها".

وتابع: "كما أكدت في الاجتماع على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير، وأهمية وحدة تجمع المهنيين"، مضيفا: "رحبت بعودة حزب الأمة لمؤسسات قوى الحرية والتغيير".

ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أنه "تم الاتفاق على تحضيرات مؤتمر قوى الثورة، الذي سيعقد في يوليو/ تموز القادم، ليضم كل القوى الوطنية الحية".

وقال عبد الله حمدوك: "ذكرى الثلاثين من يونيو/ حزيران، هي ركيزة أساسية في مجرى الثورة وانتصار لكل قيمها بعد أحداث مجزرة فض الاعتصام"، مضيفا: "صنعتها التضحيات الجسورة لشباب الثورة، وفيها أؤكد أن حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول لكل المواطنين مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد".