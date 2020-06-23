الجوازات السعودية تكشف موقف المملكة من عودة المقيمين إليها

فوفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه "لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا".
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ورد الحساب الرسمي للمديرية: "أهلا بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول، سعدنا بتواصلك".
وأشارت الجوازات، إلى أنه "في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد".
وأكدت، أنه "في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".
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