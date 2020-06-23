إيطاليا تسجل أقل حصيلة إصابات بكورونا منذ فبراير

القاهرة - سبوتنيك. وأظهر جدول إحصاءات الوزارة أن إجمالي الوفيات بوباء كوفيد-19 يبلغ 34675 (بزيادة 18 وفاة وهي أقل حصيلة منذ 2 آذار/ مارس) وإجمالي الإصابات 238833 (بزيادة 122).

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فيما بلغ إجمالي المتعافين 184585 شخصا.

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وأعلنت إيطاليا أمس بدء الحجوزات للسياحة من دول الاتحاد الأوروبي إليها.

وقال لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن "الحجوزات الأولى قد بدأت في قطاع السياحة الإيطالي من ألمانيا وفرنسا وغيرهما من بلدان الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة روما مع نظيره الألماني هيكو ماس، "من المبكر التكهن على أي حال بتراجع التدفقات السياحية من الخارج بسبب الوباء". وأكد الوزير: "لقد عملنا على ضمان تحرك مواطني منطقة شنغن الموسعة بِحرية".

وتابع: "لكن لا يمكننا توقع تدفقات سياحية كتلك التي كانت قبل حدوث الوباء".